DVS ‘33 wint Veluwse derby, WHC is koppositie kwijt en kater voor Eerbeekse Boys

indebuurt Apeldoor­ner Niek (27) had 'rampzalig schoolver­le­den' en werkt nu bij deeltjes­ver­snel­ler in Genève: 'Wilde ik als kind al'

“CERN is voor mij altijd dé plek geweest, ik wilde er als kind al graag heen.” We videobellen met de geboren en getogen Apeldoorner Niek van Woudenberg (27), die stageloopt en werkt bij de grootste deeltjesversneller ter wereld in Genève.

1 februari