Dynamo gaat swingend over de finish en is weer kampioen: ‘Geen twijfel dat we in deze serie de beste waren’

Apeldoor­ners staan op 4 mei in Grote Kerk en Oranjepark stil bij slachtof­fers van oorlogsge­weld

De dodenherdenking in Apeldoorn wordt dit jaar op donderdag 4 mei gehouden in de Grote Kerk aan de Loolaan en in het Oranjepark. Daar wordt stilgestaan bij de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en van oorlogsgeweld en vredesoperaties na 1945, waar ook ter wereld.