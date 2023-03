Dynamo haalt Zweeds international uit Barneveld naar Apeldoorn: ‘Hij behoort tot de beste libero’s in de eredivisie’

volleybalTerwijl de strijd om de landstitel bij de mannen pas de komende weken in volle hevigheid losbarst, kijkt de regerend landskampioen al over het huidige volleybaljaar heen. In de persoon van libero Edvin Svärd heeft Dynamo deze week de eerste nieuwe aanwinst voor het seizoen 2023-2024 gecontracteerd.

De 23-jarige Zweedse international speelt momenteel al in de eredivisie. Hij komt sinds het begin van het seizoen uit voor het Barneveldse SSS. Voorheen was de libero in de Elitserien in eigen land actief bij Falkenbergs VBK. Met SSS kwam Svärd uitstekend voor de dag. Al zijn de Barnevelders na vijf speelronden in de kampioenspoule al nagenoeg kansloos voor een plaats in de play-off finale.

Met Dynamo, dat de kans op titelprolongatie nog volledig in eigen hand heeft, hoopt Svärd komend jaar daadwerkelijk om de prijzen te mogen spelen. Saillant detail is dat de Zweed zijn kortstondige verblijf bij SSS waarschijnlijk op 15 april afsluit met de uitwedstrijd in Apeldoorn tégen Dynamo.

Quote We zoeken voor komend seizoen toch naar iets meer balans tussen ervaring en jeugd Wim Jonker, Bestuurslid technische zaken

Wim Jonker, bestuurslid technische zaken van de Stichting Topvolleybal Dynamo, verwacht veel van de Zweedse nieuwkomer. ,,In onze optiek behoort hij tot de beste libero’s in de eredivisie. Hij maakt een degelijke en betrouwbare indruk. Qua opbouw past hij bovendien uitstekend in de selectie die we willen samenstellen. We zoeken voor komend seizoen toch naar iets meer balans tussen ervaring en jeugd”, meldt het Dynamo-bestuurslid.