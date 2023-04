Dynamo raakt met Caya van Cooten een boegbeeld kwijt: ‘Geen lichtzinnige keuze’

Studenten Apeldoorn­se muziek­school The BeatAcade­my treden op in Gigant

Studenten van de muziekschool The BeatAcademy uit Apeldoorn staan zondag 16 april in de popzaal van Gigant op het podium tijdens de afsluiter van Go On Tour. Tijdens deze middag treden de muzikanten in verschillende samenstellingen op onder leiding van een liveband.