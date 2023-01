Dynamo rekent overtuigend af met Limax en bekert door

VolleybalDe mannen van Dynamo hebben relatief eenvoudig de kwartfinale van de nationale beker bereikt. De nummer twee van de eredivisie, Limax was zes dagen geleden in de competitie nog te sterk voor de Apeldoorners, maar werd woensdagavond met 3-1 aan de kant gezet.

In de eerste twee sets was Dynamo in de karig gevulde thuishal duidelijk de sterkste. Vanaf de eerste punten nam Dynamo een voorsprong, die gaandeweg alleen maar verder werd uitgebreid (25-20). In set twee ging het aanvankelijk wat moeizamer, maar een goede tussensprint bezorgde Dynamo opnieuw de leiding, zodat ook dit keer duidelijke cijfers op het bord stonden: 25-19.

Een vluggertje werd het echter toch niet, want in de derde set waren de rollen omgedraaid. Dynamo kon even geen grip krijgen op de Limburgers, die de set met liefst 25-15 naar zich toetrokken. Daarna herpakte de ploeg van Redbad Strikwerda zich echter en nadat het in set 4 aanvankelijk gelijk op ging, werd de strijd op overtuigende wijze beslist: 25-20.

Debuut Van der Schaaf

Bij Dynamo maakte nieuwkomer Erik van der Schaaf zijn eerste minuten. De passer/loper die speelde met het nummer 17 van Tijmen Laane, die langdurig is uitgeschakeld, kende in de derde set zijn entree op een wat ongelukkig moment, toen de ploeg een dipje had. Maar hij kon in de laatste set meedelen in de vreugde.

In de kwartfinale treft Dynamo op 1 februari hoe dan ook een verrassende tegenstander. Dynamo gaat dan op bezoek bij de winnaar van het duel Madjoe - Keistad. Beide clubs komen uit op het tweede niveau.