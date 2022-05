Dynamo wint klassement jeugd NK en mag zich de beste volleybalopleiding van Nederland noemen

In Limburg werd namelijk gestreden in de finales van de Nederlandse Open Jeugd Kampioenschappen voor spelers en speelsters in de leeftijd van 10 tot en met 18 jaar oud. Dynamo was met acht teams vertegenwoordigd, waarvan de meisjes D (CMV) en B zich een jaar lang Nederlands kampioen mogen noemen. Ook de andere teams behaalden knappe prestaties, waardoor Dynamo het eindklassement bij de meisjes en het overall klassement op haar naam schreef.