Edwin (49) was banketbakker en is nu eigenaar Erotheek Tutti Frutti: 'Een droom die uitkwam'

Als je door de deur naar binnenstapt sta je direct tussen de seksspeeltjes. Niks anders dan bij de gemiddelde Amsterdamse seksshop, maar dan gewoon in Apeldoorn. Het assortiment gaat van gekleurde dildo’s tot kinky ondergoed en van allerlei rubberen hulpmiddelen tot dvd’s. “Deze ‘speelgoedwinkel voor volwassenen’ is maar bijzaak hoor”, merkt eigenaar Edwin droogjes op. “Wat het concept van Tutti Frutti uniek maakt is onze heterovriendelijke gaysauna en de erotheek met cabines.”

Handdoek en slippers voor gasten

Terwijl hij dat zegt trekt Edwin een deur tussen de schappen open. Daarachter stap je zo de gezellige bar van Tutti Frutti binnen. Die ziet er net zo uit als in een gewoon café. Compleet met leuke lampjes, drankflessen een kleine menukaart tegen de achterwand. Alleen het rek met badslippers en een stapel frisgewassen handdoeken valt uit de toon. “Dat is een service voor de saunagasten”, vertelt Edwin.

Edwin Beumer achter de balie van Tutti Frutti – 'de speelgoedwinkel voor volwassenen'

Porno kijken

Direct tegenover de bar zit de ingang naar de kleedkamer met een twintigtal lockers. Zo op het eerste oog niks anders dan bij de reguliere sauna. Edwin loopt door naar de ruimte erachter waar gemakkelijke stoelen staan. “Dit is de relaxruimte waar mensen lekker kunnen zitten als ze de sauna uitkomen.” Er hangen ook twee televisieschermen aan de muur. En op tafel staan tissues. “Voor of na het saunabezoek kan je hier porno kijken”, legt Edwin uit. “En vaak blijft het niet alleen bij kijken.”

Meer privacy? Deurtje dicht

Naast een bar en sauna op de begane grond is er in de kelder van Tutti Frutti ook nog een erotheek. Geen zaal zoals je die in een bioscoop zou verwachten maar juist allemaal aparte kamertjes. In elke cabine – zoals Edwin ze noemt – staat een gemakkelijke stoel of bank, een televisie en uiteraard weer doekjes en een prullenbakje. “In alle cabines draait een andere film”, vertelt Edwin. “Je kan in je eentje kijken of met meerdere personen. En als je privacy wilt dan doe je gewoon het deurtje dicht.”

Edwin voor Tutti Frutti.

Darkroom en gloryholes

De kelder is groter dan gedacht. De cabines zijn niet perse gezellig maar in het felle licht, dat er buiten openingstijd brandt, juist clean. Halverwege de kelder hangt een zwart gordijn. De ruimte erachter is opgedeeld door houten schotten met op bepaalde hoogtes allemaal ronde gaten erin. “Het is hier nu niet zo donker vanwege de tl-verlichting”, vertelt Edwin. “Maar dit is onze darkroom. In de schotten zitten wat gluurgaten maar de gaten die wat lager zitten zijn weer niet bedoeld om doorheen te kijken.”

Quote Bij Tutti Frutti kan je in een veilige omgeving gewoon jezelf zijn

Van banketbakkerij tot seksshop

Eenmaal terug boven aan de bar vertelt Edwin dat je hem tien jaar geleden ook niet had moeten vertellen dat hij eigenaar van een seksshop zou worden: “Ik werkte met veel plezier als banketbakker. Maar mijn man Bob werkte al wel in de horeca. En af en toe hielp hij de vorige eigenaar van Tutti Frutti. Zo kwam het dat wij hier weleens waren.” Van het een kwam het ander en in 2017 werden Edwin Beumer en Bob Groustra de nieuwe eigenaren van het bedrijf. “Waarom? Ik wilde weleens wat anders. En een toko samen met Bob was een droom die uitkwam.” Ruim vijf jaar vormden Edwin en Bob samen team Tutti Frutti. Verdrietig genoeg heeft Edwin eind vorig jaar – na een kort ziekbed – afscheid moeten nemen van Bob (77).

Lees verder onder de foto’s >

Tutti Frutti Darkroom en Swing.

Veilig & discreet

Het is dus een zware tijd voor Edwin. Na corona liepen de zaken sowieso al anders dan voorheen en ook zijn grootste concurrent – internet – maakt de bedrijfsvoering niet makkelijker. Desondanks blijft Edwin positief voor de toekomst: “Mensen uit het hele alfabet (lhbtiq+) zijn hier welkom. En dat maakt het werk ook zo leuk want geen dag is hetzelfde. Je hebt natuurlijk de vaste gasten maar er komen ook elke keer weer nieuwe mensen langs.” Bij Tutti Frutti vinden mensen een fijne plek om op een ontspannen manier te ontdekken en contact te leggen met gelijkgestemden. “Vooral die veilige omgeving is heel belangrijk”, weet Edwin. “Het is jammer maar de wereld verhard. Je kan niet meer overal zomaar voor uitkomen. En juist daarom zijn bedrijven als Tutti Frutti zo belangrijk. Hier kan je in een discrete omgeving gewoon jezelf zijn.”

