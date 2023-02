Een bescheiden sportaanbod, maar ook voor wie geen carnaval viert is er genoeg te genieten

De korfballers zijn de enigen die zich niets aantrekken van het zottenfeest. Ook dit weekend is er gewoon een reguliere speelronde en komen alle clubs in actie. Ook voor de volleyballers van Dynamo is het een belangrijk weekend. In een dubbel van SSS (zaterdag in Barneveld, zondag in Apeldoorn) staat een plek in de bekerfinale op het programma.