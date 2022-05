Een klein briefje kan een groot verschil maken, toch blijft Hulp Huuske in Beekbergen vaak leeg

Wat is een Hulp Huuske?

,,Het is een huisje met een brievenbus waarin mensen vragen kunnen leggen. We zijn ermee gestart tijdens corona, omdat we zagen dat mensen eenzaam waren. Ook hoorden we dat mensen in financiële problemen kwamen. Het Huuske is een initiatief om mensen laagdrempelig een hulpvraag te kunnen laten stellen: je hoeft alleen een briefje in de bus te doen.’’