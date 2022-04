Een nachtelijke hardloopwedstrijd over een landingsbaan? Waarom ook niet?

MET VIDEO Apeldoorn­se hockeyzaal is even ‘thuis’ voor honderd Oekraïners: ‘Mooi dat het kan, jammer dat het moet’

Zielig? Nee, dat vinden ze zichzelf absoluut niet. De opvang in de hockeyzaal van de FSG Campus in Apeldoorn is dan misschien eenvoudig en de privacy is nihil, maar de pakweg honderd Oekraïense vluchtelingen hebben het er ‘goed genoeg’. En dat dinsdagmiddag de pers even komt ‘gluren’, vinden ze ook niet erg. ,,We zijn Nederland dankbaar, maar het liefst ga ik vandaag nog terug naar huis.’’

19 april