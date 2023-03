Eén tegenslag krijgt Marc Hoekstra en Groen Wit niet klein: Ondanks nederlaag ligt periodetitel voor het oprapen

Derde klasseDoor een overtuigende 2-0 overwinning bij Groen Wit toonde Robur et Velocitas aan dat het dit seizoen een serieuze gegadigde blijft om mee te dingen naar promotie naar de tweede klasse. Koploper Groen Wit kan ondanks de derbynederlaag later deze week al een eerste prijs pakken. Een gelijkspel in de resterende 45 minuten van het in november gestaakte thuisduel tegen Turkse Kracht volstaat voor de ploeg van trainer Marcel Vink voor het winnen van de eerste periodetitel.