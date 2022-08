Eenhoorn van Jermain uit Apeldoorn valt in de smaak bij Canal Pride: ‘Voel me bevrijd’

Komst nieuwe sporthal in Apeldoorn vertraagd, plek bij Columbia heeft nog altijd de voorkeur

Het plan voor een nieuwe sporthal in Apeldoorn is vertraagd. De gemeente mikt nog altijd op een plek bij voetbalclub Columbia, maar wil eerst weten hoe de hal gebruikt gaat worden. Dat sporthal Zuiderpark gesloopt wordt, is wel zeker. Conclusie is dat die accommodatie zijn beste tijd heeft gehad.

1 augustus