Eerbeek is blij dat er ‘eindelijk’ plannen zijn voor Burgersterrein: wonen in natuur, bedrijven of bos?

‘Dat vertel ik je later wel’, kreeg Henk (77) vroeger te horen over vaders oorlogsver­le­den: ‘Maar later is nooit gekomen’

Er was dat verhaal van zijn oudste zus, die hun vader geboeid in een trein langs hun eigen huis zag rijden. Verder waren er alleen onduidelijke snippers informatie over de oorlog. De drang om daar meer over te weten is groot bij Henk Rensink (77). Daarom hoopt hij nu op hulp van anderen. Welke Apeldoorners belandden met zijn vader voor straf in een kamp?