Eerst nog kou op de Loolaan, maar de zon gaat weer schijnen voor de Midwinter Marathon in Apeldoorn

Door een sticker op een Trabant laaide de liefde voor de Midwinter Marathon op voor Zweedse Daniël (67)

Het was de sticker op de Trabant van een Oost-Duitse vriend die de liefde voor de Midwinter Marathon in Apeldoorn aanwakkerde. Sinds 1984 is Daniël van Berlekom één van de deelnemers. De 67-jarige Zweed liep over de hele wereld wedstrijden, maar Apeldoorn heeft een speciale plek in zijn lopershart.

3 februari