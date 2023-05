Elly (66) gaf met een nier het leven aan haar broer terug: twintig jaar later heeft ze zelf een donor nodig

Moeder neemt kinderen mee naar Portugal zonder bericht aan Leger des Heils (en nu hangt celstraf boven haar hoofd)

Ze nam haar drie kinderen vorig jaar mee naar Portugal en dat komt een 47-jarige moeder mogelijk duur te staan. De vrouw, die destijds in Apeldoorn woonde, liet namelijk na het Leger des Heils te informeren. Na een celstraf in Portugal hangt haar nu hetzelfde lot in Nederland boven het hoofd. ,,Ik wist niet dat dit strafbaar was.’’