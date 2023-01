En toen was voetgangersgebied in Apeldoorn ineens een ‘vetgangesgi’: ‘Niet blij mee’

update Vrouw (79) steekt straat over in Beekbergen en wordt aangereden door automobi­lis­te

Een 79-jarige vrouw uit Leens is gistermiddag gewond geraakt bij een aanrijding in Beekbergen. De vrouw stak lopend de weg over, toen ze werd aangereden door een 40-jarige automobiliste uit Arnhem.

17 januari