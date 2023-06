En wéér krijgt coffeeshop in Apeldoorn tik op de vingers: deur opnieuw dicht

Ruim 850 deelnemers genieten in Apeldoorn van 50ste Zwem4daagse: ‘In het water is iedereen gelijk’

Met een grote glimlach keek de tienjarige Fem Louter woensdagavond over het nog volledige stille water. Zij was de eerste die op dag drie van de vijftigste editie van de Apeldoornse Zwem4daagse in het water mocht springen. Een sierlijke duik of toch een grote sprong? Fem koos voor het laatste.