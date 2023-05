Enorme drukte op de meubelboulevard? Dat maakt voor Lionne en Arjan niet uit: ‘We gaan altijd op deze dagen’

Alle disco's op Veluwe verdwenen: ‘Mensen ontmoeten elkaar niet meer door dat scherm voor hun kanis’

Van ‘daar hadden we onze eerste date’ tot ‘die goeie ouwe tijd’. De definitieve sluiting van The New Break in ‘t Harde en het feit dat alle discotheken op de Veluwe nu verdwenen zijn, leidt tot weemoedige gevoelens.