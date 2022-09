Ercan Özturk uit Apeldoorn bijna 1,5 jaar vermist: nog steeds komen er tips binnen

Het is bijna 1,5 jaar geleden dat Ercan Özturk in het niets verdween. De politie gaat er vanuit dat de destijds 29-jarige Apeldoorner niet meer in leven is, maar tast voor de rest nog altijd volledig in het duister.

Toch is onderzoek ‘Panama’ nog geen cold case. Daar staat ook geen specifieke termijn voor. Wel zijn er inmiddels veel minder mensen bij betrokken.

Nadat Özturk op 28 maart 2021 spoorloos verdween, werkten er zo’n 25 rechercheurs aan de zaak. Een jaar later 8 à 10. ,,We zijn momenteel verder afgeschaald’’, weet politiewoordvoerder Quinty Blok. ,,Daar kunnen we geen getal aan verbinden. Het team werkt nog altijd in een wisselende samenstelling. Het is afhankelijk van wat voor werk gedaan moet worden en welke specialismen er op dat moment nodig zijn.’’

Volledig scherm Er komen nog steeds tips binnen. Bijvoorbeeld van mensen die nu pas de uitzending van Opsporing Verzocht zien. © Videostill opsporing verzocht

De rechercheurs houden zich voornamelijk bezig met het nagaan van tips. ,,We onderzoeken op dit moment nog tips die we eerder hebben ontvangen en er blijven nog tips binnenkomen die onderzocht worden’’, zegt Blok, die benadrukt dat het geen grote aantallen zijn. ,,Dat gaat dan bijvoorbeeld nog over oude berichten in de krant. Of een uitzending van Opsporing Verzocht die mensen pas veel later zien. Tips zijn afkomstig uit heel Nederland. In veel gevallen blijkt uit nader onderzoek dat het om iemand gaat die op hem lijkt.’’

Ook recent is er volgens haar nog een tip binnengekomen. Maar het is nog altijd wachten op de gouden tip. En op de specifieke getuige. De politie liet in mei 2021 weten op zoek te zijn naar een fietser die op 28 maart op de kruising van de Rielerweg met de Veenweg in Deventer bijna in botsing kwam met een lichtblauwe Volkswagen Polo. Mogelijk zat Özturk in die auto. Blok roept diegene op om zich alsnog te melden. Dat geldt uiteraard ook voor andere getuigen.

Huiszoekingen en mysterieuze kuil

Want nadat Özturk die prille lentezondag het ouderlijk huis aan de Van Slingelandtstraat in Apeldoorn-Zuid verliet, is er taal noch teken van hem vernomen. De politie gaat er vanuit dat hij destijds in een auto is gestapt en richting Deventer is vertrokken.

In de Koekstad leidden huiszoekingen aan de Lebuïnuslaan en Zevenbergenstraat niet tot een doorbraak. Het uitkammen van natuurgebied Het Wechelerveld bij Schalkhaar en het onderzoeken van een mysterieuze kuil op het nabijgelegen Landgoed Kranenkamp evenmin. Blok: ,,Vooralsnog hebben we helaas geen indicatie over de verblijfplaats van Ercan.’’

Volledig scherm De mysterieuze kuil op Landgoed Kranenkamp. © Politie

Volledig scherm Ercan Özturk is al bijna anderhalf jaar spoorloos. © Privé

