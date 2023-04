Extra acties tegen roken in Apeldoorn: ‘Goed idee’, maar: ‘Je moet niet bij mij zijn’

Uitgere­kend op Koningsdag ontmoet Apeldoorn­se fotograaf zijn King...in Florida

Hoe mooi wil je het hebben? Uitgerekend op Koningsdag ontmoet de Apeldoornse fotograaf Peter Lous zijn King. Stephen King welteverstaan. Het toeval wil dat de Amerikaans schrijver van onder meer horror- en sciencefictionverhalen en thrillers by far de favoriete schrijver van Peter is. ,,Sta je ineens naast hem in een supermarkt in Florida.”