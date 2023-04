Extra eredivisie-ervaring voor Dynamodames met Mourits en Knol

Daklozen­club in Apeldoorn in financiële problemen: deelt binnenkort geen eten, knipbeurt en kleding meer uit

DTZ Menorah, een van de organisaties in Apeldoorn die zich inzetten voor dak- en thuislozen, stopt. Door hoog ziekteverzuim is de organisatie in financiële problemen gekomen. En het lukt niet het tij te keren, stelt het bestuur. Het gevolg is dat een deel van de hulp aan de doelgroep wegvalt.