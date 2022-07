Femm (9) snapt dressuur nog niet helemaal, maar kijkt haar ogen uit tijdens Paardenspektakel Beekbergen

Femm is samen met haar ouders Joost van der Geest (39) en Audrey van Veen (41) en haar zusje Soof (6) en broertje Nijs (3) op vakantie in Uddel. Ze komen uit Rijpwetering in Zuid-Holland. ,,We zagen in een krantje over de Veluwe dat dit evenement er was en besloten even een kijkje te nemen”, legt Joost uit.