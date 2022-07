Fietsaccu zorgt voor brand in kelder Apeldoornse flat: veel rookschade

UpdateDe brand van een fietsaccu in de kelder van een flat aan de Koning Lodewijklaan in Apeldoorn heeft woensdagmiddag voor de nodige rookschade gezorgd. Gewonden zijn er niet gevallen, wel trok het incident veel bekijks.

De brandweer was met veel voertuigen rond 15.00 uur ter plaatse gekomen bij de flat. Buiten was er al een sterke brandlucht te ruiken, die was te herleiden naar de kelder. Daar bleek een accu van een elektrische fiets vlam te hebben gevat. De tweewieler stond om het hoekje in de kelder, vlak bij een trapje voor de nooduitgang. De brandweerlieden hadden dat vuur snel onder controle. De tweewieler raakte flink beschadigd.

Naar buiten

Een aantal bewoners is op eigen beweging en uit voorzorg naar buiten gegaan. Ook een aantal bedrijven boven de kelders van de Lodewijkveste, zoals de flat heet, hebben het werk even neergelegd. De brandweer deed metingen naar de stoffen die vrijkwamen. Voor de woningen en bedrijven is daar niks uitgekomen, de betrokken mensen kunnen weer naar binnen en buiten. Wel wordt er met een adviseur nog gekeken naar de vrijgekomen chemische dampen van de fietsaccu.

Door de brand ontstond er veel rookontwikkeling. Met name in de kelder. De brandweer probeert dit nu met ventilatoren te verwijderen voordat de lieden weer vertrekken naar de kazerne. Er is ook een container bijgekomen met onder meer extra ventilatoren. Het werk gaat naar verwachting nog wel even duren. De omgeving van de Koning Lodewijklaan en de Badhuisweg blijft daardoor rondom de flat ook nog afgezet, zodat de hulpdiensten hun werk kunnen uitvoeren.

Rook

Het is nog onduidelijk van wie de afgebrande fiets is. Flatbewoners die goederen hadden staan in de kelder moeten rekening houden met de nodige rookschade.

Volledig scherm Bij de brand in de kelder kwam veel rookontwikkeling vrij. © Luciano de Graaf