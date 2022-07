Fietser valt met hoofd op de stoeprand: traumaheli landt ‘s nachts midden in Eerbeek

Met video Apeldoorn wil voor 650.000 euro tijdelijke brug over kanaal leggen, zodat studenten niet hoeven om te lopen

Om te voorkomen dat studenten van het nieuwe Centrum voor Veiligheid en Digitalisering om moeten lopen, wil Apeldoorn een tijdelijke brug over het kanaal aanleggen. Kosten: 650.000 euro. De investering is opvallend, omdat over een paar jaar op dezelfde plek een permanente brug moet komen.

29 juni