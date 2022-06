Fietsster (43) gewond na botsing met scooter in Apeldoorn

met video Dit is waarom er morgen een paar honderd beton­mixers Apeldoorn binnenrij­den

Er komen morgen een paar honderd betonmixers naar Apeldoorn. Een enorme hoeveelheid beton is nodig om de vloer van de nieuwe tunnel in de Laan van Osseveld te storten. Zowel gemeente Apeldoorn als ProRail is zeer te spreken over hoe het project in de eerste vijf maanden verloopt.

15 juni