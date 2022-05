Fietsster (88) komt hard ten val bij aanrijding in Apeldoorn, automobilist gaat ervandoor

Klarenbeek dreigt kinderop­vang te verliezen: ‘Straks staan er tachtig kinderen op straat’

Het kan zomaar zijn dat er in de nabije toekomst geen kinderopvang meer in Klarenbeek is. Dat eigenaresse Gerscha Gerritse de stekker uit Kinderopvang Klarenbeek moet trekken. ,,Dan komen er tachtig kinderen ‘op straat’ te staan. Ik maak me zorgen, de gemeente Apeldoorn ziet geen urgentie.’’

25 april