Finalekaartje lijkt binnen voor Apeldoornse Feyenoord-fan Harold in Tirana: ‘Het ziet er goed uit’

met video Apeldoor­ner Harold dácht een kaartje te hebben voor finale van Feyenoord in Tirana: ‘Ik kan ernaar fluiten’

De vlucht naar Tirana is geboekt, het hotel in de Albanese hoofdstad vastgelegd. Apeldoorner Harold Sneller (48) dacht dat hij ook een kaartje voor de finale van Feyenoord in de Conference League had, maar hij werd opgelicht op internet. Hij wil zo graag, gaat hem dat nog lukken?

17 mei