Flat ontruimd in Apeldoorn vanwege gaslek: bewoners met huisdieren en al op straat

Met videoEen flat in de Robijnstraat in Apeldoorn is vanavond ontruimd na melding van een gaslek. Tientallen mensen stonden op straat in de regen en de kou, sommigen met hun huisdieren onder de arm.

Er was meteen veel politie en brandweer ter plaatse, nadat de melding even na 22.00 uur binnenkwam. Laatstgenoemde voerde meteen een verkenning uit van het gebouw, dat volledig werd ontruimd. Een vrouw was zo aardig warme thee uit te delen aan de kleumende bewoners, waarvan enkele al in hun bed lagen toen de melding van het gaslek kwam.

De brandweer vond het gaslek vrij snel aan de achterzijde van het pand. Netbeheerder Liander werd opgeroepen om het lek te dichten. Tot die tijd mochten de bewoners hun huizen in elk geval nog niet in. Wel stonden ze later droog in het portiek van de flat.

Volledig scherm Bewoners stonden in de regen en de kou te wachten op wat komen gaat. © Luciano de Graaf

Twee konijnen

Een van hen was Shannon Vossen, die op de zevende etage woont. Zij rook om 22.00 uur een vreemde lucht in de hal van het appartementencomplex, toen ze beneden haar schone was wilde ophalen. ,,Ik heb 112 gebeld en een bericht in de groepsapp gestuurd. Paniek was er niet. Er werd mij aan de telefoon gezegd dat we rustig moesten blijven en dat gebeurde ook”, zei ze staand op haar slippers in de portiek van de flat. Medebewoner Sanne van ’t Klooster: ,,We hebben bij een paar mensen aangebeld en gingen rustig naar beneden.”

Barbara Luijendijk deed dat met haar twee konijnen. ,,Toen we beneden kwamen, was de brandweer er al. Ze waren heel relaxed, ondanks de heftige lucht.” Het gaslek leverde haar wel een korte nacht op. ,,Morgen moet ik weer voor de klas staan. Dan heb ik in ieder geval wat te vertellen aan de kinderen.”

Rayviën Forbuis keek voetbal, toen er op zijn deur gebonkt werd. ,,Wat gebeurt er nou dan? dacht ik. Dit maak je niet vaak mee.”

De bewoners waren opgelucht dat het lek snel gevonden werd. ,,Er zal maar iemand op het balkon een sigaret naar beneden hebben gegooid, bijvoorbeeld. Wie weet, wat er dan had kunnen gebeuren”, zegt Luijendijk.

Volledig scherm En dan loop je opeens met je konijnen op de straat. © Luciano de Graaf

Slaap lekker!

Volgens huismeester Gerrit van Oorspronk had het gaslek te maken met een probleem in de warmwatervoorziening. ,,Er zijn werkzaamheden geweest bij de cv-installatie. Er was een leiding die niet functioneerde. Wellicht dat daar iets is misgegaan. Als huismeester heb ik al wel eens wat heftige dingen meegemaakt, maar hier schrik je wel even van.”

Uiteindelijk bracht een politieagent om 23.15 uur een verlossend bericht. ,,Goed nieuws! Jullie mogen weer naar boven. Slaap lekker!”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.