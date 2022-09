Flats voor senioren in tweede gebouw De Zuiderhoek in Apeldoorn gaan in de verhuur

Het gebouw telt acht verdiepingen met in totaal 37 zelfstandige woningen voor senioren, waarvan 22 in de sociale verhuur en 15 in de vrije sector.

Woonzorg Nederland-bestuursvoorzitter Cees van Boven: ,,Met het in de verhuur gaan van het laatste gebouw in De Zuiderhoek is het hele project tot een succesvol einde gekomen. Ik ben trots op het resultaat. Iedereen verdient een fijn thuis in een zorgzame buurt en dat is in De Zuiderhoek goed gelukt.”