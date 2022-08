Flinke rookpluimen bij kelderbrand in Apeldoorn

Rijdende rechter uit 17de eeuw bestraft in Apeldoorn laster­praat: ‘Sla uzelf voor de mond’

,,Een klap tegen de eigen mond en verplicht een goed gesprek, dat is mijn uitspraak en daar zult u het mee moeten doen.’’ Nee, dit is geen aflevering van het populaire tv-programma waarin recht wordt gesproken. Dit vonnis komt van de rijdende rechter van de Veluwe, uitgesproken in... het jaar 1625!

15:49