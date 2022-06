Frontale botsing bij A50 in Apeldoorn: wonder boven wonder hoeft er niemand naar het ziekenhuis

Moord op haar vader zet leven van Suwanna (27) stil: ‘Ik ben nog veel te boos’

We schrijven begin juni 2021. Ze wil net haar twee zoons naar school brengen, als oom Willem vreselijk nieuws heeft. ,,Je vader is vermoord in Kenia”, zegt hij. Na de brute dood van Herman Rouwenhorst (55) staat het leven van de Apeldoornse Suwanna (27) stil. ,,Tijd om te rouwen is er niet.”

12 juni