Gaat versnippering voor problemen zorgen in de gemeenteraad? ‘Persoonlijke voorkeuren spelen grote rol’

video Burgemees­ter Heerts sluit woning in Apeldoorn na vondst van munitie en drugs

Schoten van de politie in een Apeldoornse woonwijk... Op de plek waar dat gisteren gebeurde heeft burgemeester Ton Heerts vandaag een woning laten sluiten. In het pand aan de Warenargaarde in de buurt van winkelcentrum Eglantier waren door de politie drugs en munitie aangetroffen.

17 maart