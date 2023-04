Geen strafzaak tegen politiechef na aangifte agente van verkrachting: ‘Had echt gehoopt dat ik genoeg bewijs had’

Er was haast bij, maar nu is er weer vertraging voor studenten­brug in Apel­doorn

De aanleg van een tijdelijke brug over het kanaal, in het centrum van Apeldoorn, is opnieuw uitgesteld. Het kost meer tijd dan verwacht om uit te zoeken hoe de looproute gaat aansluiten op de omgeving, en hoe dat past in andere plannen.