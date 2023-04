Gefrustreerde Gijsbert mailde zelf naar Defensie: ‘Zojuist gericht geschoten met de buks op helikopter die megalaag overvloog’

vierde klasse Voor TKA is de voorberei­ding op de play-offs al begonnen: ‘Als we volledig zijn, kunnen we echt goed voetballen’

Wat officieus al duidelijk was, is na de 1-0 thuisnederlaag tegen EDS ook officieel. TKA moet met interim-trainer Mehmet Tonca in de play-offs proberen de club in de vierde klasse te houden.