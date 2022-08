Gelre ziekenhuizen breiden uit met mobiele hospicekamers dankzij gift

Voor het team ondersteunende en palliatieve zorg van de Gelre ziekenhuizen was de donatie zeer welkom. Patiënten die gaan overlijden, willen dat het liefst thuis of in een hospice. Dat is niet altijd mogelijk. Zo ook niet in de Gelre ziekenhuizen. Door de aanschaf van een mobiele hospicekamer kan van een steriele ziekenhuiskamer een warme en intiemere kamer gemaakt worden voor de patiënt en naasten tijdens de stervensfase.

Intieme sfeer

En dat is heel fijn, weet Astrid Cornelissen, verpleegkundige palliatieve zorg van Gelre: ,,Als verpleegkundigen maken we regelmatig mee dat een patiënt op de afdeling gaat overlijden. Het afscheid nemen van een geliefde is een kwetsbaar proces dat met zorg moet gebeuren. In het ziekenhuis voelt dat anders dan thuis of in een hospice. Ik gun de patiënt en naasten een kamer waar een intieme sfeer is. Die kunnen we nu creëren en daarmee de wakende familie meer comfort bieden.’’