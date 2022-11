Gelre ziekenhuizen diep in geldzorgen en dat heeft gevolgen voor patiënten

Zo krijgen patiënten vaker een digitaal contact in plaats van een echt gesprek. Ook wordt geprobeerd patiënten eerder aan thuiszorg of verpleeghuiszorg over te dragen.

Gelre is al een aantal jaren bezig met een herschikking van de zorg over beide locaties. Niet elke vorm van zorg wordt nog op beide plekken geleverd, zo is het uitgangspunt. Daardoor kan het dat mensen die gevoelsmatig bij het ziekenhuis in Zutphen horen, naar Apeldoorn moeten voor een bepaalde behandeling, of omgekeerd.

De uitvoering van dat idee gaat niet snel genoeg, concludeert de Raad van Bestuur. Die wijt dat onder meer aan de corona-omstandigheden. De noodzaak is alleen maar groter geworden: ,,We zijn ingehaald door de tijd’’, zegt intertim-bestuursvoorzitter Rolf de Folter in een schriftelijke toelichting.

Personeelskosten

Verder spelen de gestegen energiekosten, inflatie en stijging van personeelskosten volgens Gelre een rol. Die hogere personeelskosten hebben te maken met hoog ziekteverzuim en ‘inhuur van relatief dure externe medewerkers om de zorg te kunnen blijven geven’.

De afgelopen jaren sloot Gelre ‘met een bescheiden positief resultaat’ af. Inmiddels hangt de vlag er duidelijk anders voor. Zonder ingrijpen stevent de organisatie dit jaar en volgend jaar af op ‘een tekort dat kan oplopen tot 20 miljoen euro per jaar’. Onlangs tekende die zorgelijke situatie zich al af in een landelijk accountantsrapport.

Gelre wil daarom een aantal zaken versneld doorvoeren. Het gaat daarbij onder meer om het digitaal voeren van patiëntgesprekken. Net als het gebruik van video’s en animaties om patiënten voor te bereiden op behandelingen. ‘Zo wordt er ruimte gecreëerd voor nieuwe patiënten.’

Kwaliteit

De ziekenhuisgroep hoopt begin komend jaar aan de slag te gaan met het inrichten van de eerste ‘focusklinieken’: de zorg op één locatie. Die verdeling zou behalve tot kostenbesparing ook moeten leiden tot hoge kwaliteit van zorg. En het zou ook in aantallen efficiënter moeten zijn: meer patiënten zouden geholpen kunnen worden. De herschikking leidde tot nu toe al een paar keer tot discussies en zorgen.

Daarnaast werkt Gelre aan ‘snellere doorstroom vanuit het ziekenhuis naar verpleeghuis- of thuiszorg’. Dat laatste betekent niet dat mensen eerder worden ontslagen, zegt woordvoerder Carla Icking; dus dat er andere criteria worden gehanteerd. ,,Zeker niet. Mensen worden op medische gronden ontslagen.’’ Het doelt vooral op het stokken van de doorstroming van mensen van wie de behandeling in het ziekenhuis er op zit. Het duurt nu soms te lang voordat zij elders terecht kunnen, constateert Gelre. De bedoeling is dat vlot te trekken.

‘Ziekenhuisbedden kunnen zo weer worden ingezet voor medisch specialistische zorg', luidt de toelichting. Volgens De Folter zijn de maatregelen nodig om de medisch specialistische zorg voor alle inwoners uit het verzorgingsgebied toegankelijk te houden.

