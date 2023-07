Gemeente wil Oekraïners op ‘risicocamping’ in Vaassen, maar er blijkt een complicatie te zijn

In de toekomst minder geluids­over­last van de A1 voor Wilp-Achterhoek: ‘Fantas­tisch gedaan’

Het geluid van voorbijrazende auto’s over een snelweg. Het is al lang een bron van ergernis in het dorp Wilp-Achterhoek, dat naast de A1 ligt. Voor dat probleem komt nu een oplossing: er worden meerdere geluidsschermen geplaatst langs de snelweg. Dat gaat 3 miljoen euro kosten. ,,Maar er zit geen cent gemeenschapsgeld bij.”