Gerard uit Apeldoorn spaart gewichtjes en doet unieke vondst: ‘Na 1875 werden ze verboden’

Vuurwerk­shows Apeldoorn en Uddel gaan door: omstandig­he­den veilig, organisa­tie opgelucht

De twee geplande vuurwerkshows in Apeldoorn en Uddel gaan vanavond door. Dit meldt een opgeluchte organisator Dani Levy. De provincie heeft volgens Levy geoordeeld dat het zowel in Uddel als Apeldoorn mogelijk is om op een veilige manier de shows te houden.

31 december