Gerard van H. (57) uit Apeldoorn langer vast na ontmanteling drugslab

interview De pijn in ziekenhuis Zutphen is onvermijde­lijk, zegt Pier Eringa: ‘We kunnen het niet langer betalen’

Het ziekenhuis in Zutphen is alsnog kind van de rekening. Zeven maanden nadat de raad van bestuur van Gelre ziekenhuizen al het personeel informeerde over het besluit tot behoud van onder andere acute zorg en de kraamafdeling in Zutphen, gaat nu toch het mes in de organisatie. Pier Eringa, net drie weken bestuursvoorzitter, zegt dat er geen andere optie meer is.

8 februari