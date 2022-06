Gerard van H. kort na vrijlating weer opgepakt: beruchte Apeldoorner ging dag later al de fout in

Komt uitkijkto­ren Loenen na ‘verschrik­ke­lijk veel pech’ dan toch van de grond?

Komt het er dan toch van? Gerrit van de Sprenge is een voorzichtig man geworden. Al acht jaar werkt hij met stichting Vrienden Loenense Bossen aan de terugkeer van de uitkijktoren op de Loenermark. Juichen doet Van de Sprenge nog niet, maar hij durft wel te lachen. ,,Het ziet er in alles naar uit dat we de toren in 2023 kunnen openen.’’

