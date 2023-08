Verdachte van doodsteken Rens (25) uit Apeldoorn zit langer vast: ‘Hij zocht vaak de confronta­tie’

Tolga Ö. (36) blijft nog zeker drie maanden in de cel. Hij wordt verdacht van het doodsteken van de 25-jarige Rens uit Apeldoorn, twee weken terug in Amsterdam. Ö. stond vlak na de steekpartij op het balkon met bebloed T-shirt en een mes in zijn hand.