Gespot! 12 x op deze terrassen in Apeldoorn kun je héél goed mensen kijken

Na grote zorgen bij de start zijn Oekraïense vluchtelin­gen nu ook bij de buurtbarbe­cue: ‘Kenmerkt deze buurt’

De ophef was groot, een jaar geleden aan de Schopenhauerstraat in Apeldoorn. Niet omdat er 44 Oekraïners zouden komen, maar zo veel mensen in drie woningen onderbrengen? De buurt maakte zich grote zorgen. Nu, een jaar later, zijn de zorgen weg en ontmoeten ze elkaar op een buurtbarbecue. ,,Het zijn heel aardige mensen.”