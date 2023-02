Getipt! Deze dingen doe je dit weekend in Apeldoorn

indebuurt.nlYes, het is bijna weekend! Hoog tijd dus om plannen te maken. Nog geen idee wat je wil gaan doen? Geen probleem, wij helpen graag een handje! Van meeblèren met je favo nummers tot losgaan op technomuziek, deze dingen doe je dit weekend in Apeldoorn.

Volledig scherm Karaoke zingen? Het kan dit weekend in Apeldoorn! © Unsplash

Feesten bij Ale House

Dertigplussers opgelet! Speciaal voor jullie organiseert Ale House vrijdag 10 februari een feest. Van klassiekers tot hip hop en van jaren 90 tot guilty pleasures, alles komt voorbij! Wil je erbij zijn? Zorg dan dat je om 21.00 uur voor de deur staat.

Humphrey’s Karaoke Night

Zei iemand daar karaoke? Jazeker. Elke tweede en vierde vrijdag van de maand kun je bij Humphrey’s het weekend inluiden tijdens de Karaoke Night. Vrijdag 10 februari ben je welkom vanaf 21.30 uur om luidkeels mee te blèren met je favoriete nummers.

Volledig scherm Humphrey's organiseert elke tweede en vierde vrijdag van de maand een karaoke-avond. © Facebook Humphrey’s Café

Techno bij Braque

Is techno helemaal jouw ding? Dan moet je zaterdag 11 februari bij Club Braque zijn. Dj’s Solid Will, Dinant en Thalia draaien de hele nacht technobeats. De avond begint om 21.00 uur en duurt tot 3.45 uur, de toegang is gratis.

Documentaire The Proof of the Pudding

Of breng dit weekend een bezoekje aan de Gigant voor de documentaire The Proof of the Pudding, waar het oude kantoor van Centraal Beheer in is te zien. Het vertelt het verhaal van een hoogbejaarde architect die zijn iconische ‘apenrots’ probeert te redden van definitieve ondergang.

De documentaire is te zien op vrijdag 10 februari om 13.10 uur, zondag 12 februari om 15.00 uur en maandag 13 februari om 18.45 uur.

Big Band Sessions in De Babbel

Zondag 12 februari kunnen jazzliefhebbers terecht bij De Babbel voor een fijn concert van verschillende big bands uit de regio. Central Heat Big Band komt deze avond muziek maken. De optredens zijn gratis te bewonderen van 14.30 tot 16.30 uur.

Volledig scherm De Babbel is zondag 12 februari decor van de Big Band Sessions. © De Babbel

Uitagenda

