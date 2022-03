Gevallen fietsendrager veroorzaakt file op A1 tussen Stroe en Kootwijk

Extra maatregel tegen sluipver­keer bij sluiting A50, Hoenderloo is er niet gerust op

Rijkswaterstaat neemt extra maatregelen om sluipverkeer door Hoenderloo te voorkomen, als de komende twee weekeinden de A50 weer afgesloten is. De Dorpsraad Hoenderloo betwijfelt of het voldoende is. En vraagt zich wat er gebeurt als de snelweg in de zomer zelfs twee weken dicht zit. „Daarom zijn we zo fel.”

