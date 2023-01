Gewonde bij botsing in Apeldoorn

Volleybal Eredivisie­waar­dig Alterno kraakt ook Krekkers en versterkt koppositie

Met het bereiken van de kwartfinale in het nationale bekertoernooi, waarin ze de strijd aanbinden met eredivisieclub Sneek, leverden de volleybalsters van Alterno al een prestatie van formaat. De winst in de topper in de topdivisie A maakte een uitstekende week voor de Apeldoornse formatie helemaal compleet.

22 januari