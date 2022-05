Gewonde bij vechtpartij 1e Wormenseweg in Apeldoorn

Wat de oorzaak van de vechtpartij was, die in een woning begon en zich vervolgens op straat voortzette, is onduidelijk. Volgens een woordvoerder van de politie arriveerden de agenten op het moment dat de vechtpartij achter de rug was. ,,Het was niet helder wat er zich precies had voorgevallen. Daarom zijn er ook geen aanhoudingen verricht. Er is ook geen aangifte gedaan.”