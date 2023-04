Gewonde en filevorming na ongeluk op de A50 bij Apeldoorn

Verkoop van noodlijden­de slachterij Gosschalk uit Epe stap dichterbij

De verkoop van de noodlijdende Eper slachterij Gosschalk aan veevoederbedrijf Fuite uit Genemuiden is een stap dichterbij. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) keurt de verkoop goed. Volgens eigenaar Koop Fuite is daarmee ‘een van de hobbels in het proces’ genomen.