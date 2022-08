Gezochte bestuurder raakt na achtervolging gewond bij aanhouding op A50 bij Beekbergen

met video Patrick ziet auto rakelings langs boom Apeldoorn­se vijver in rijden: ‘Als toevallig niemand het had gezien...’

Het einde van zijn vakantie had Patrick Schut (48) zich heel anders voorgesteld. Op de Gildenlaan in Apeldoorn ziet hij hoe een Nissan het water in rijdt. Patrick bedenkt zich geen moment. Hij zet de auto aan de kant en duikt met een andere redder het water in. Uiteindelijk slagen ze er met vier mensen in de bestuurder naar de kant te krijgen.

16 augustus