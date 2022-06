Goed idee: privésauna! Dat dacht Michel uit Apeldoorn. Nu hangen hem boetes boven het hoofd

Dat leek niet aan de orde, maar daardoor had de gemeente volgens Jansen ‘wel een ingang om binnen te komen’. En dat leidde tot sluiting, want hij zou de op dat moment geldende coronaregels overtreden én wat hij deed was in strijd met het bestemmingsplan van dat pand.

Volgens Jansen is dat beide niet waar. ,,Het is een privésauna, dus heel anders dan bij grote sauna’s komen klanten niet in contact met elkaar. Er kwam gemiddeld één bezoeker per dag, in coronatijd iets meer. Dus in strijd met de coronaregels was het sowieso niet.’’