Groen Wit’62 zet de knop bijtijds om: ‘Dingen lopen soms anders dan verwacht’

Apeldoor­ner Sadik strijdt al 20 jaar samen met Koningin Máxima tegen schulden

Hij werkt 20 jaar samen met Koningin Máxima. Vorige week zagen ze elkaar in Apeldoorn, op een plek die voor Sadik Harchaoui veel betekent. De mede-initiatiefnemer van SchuldenlabNL voetbalde in zijn jeugd geregeld op een veldje waar nu roc Aventus staat. ,,Dat maakt me wel even sentimenteel. Toen ik hier vorige week was om de bijeenkomst voor te bereiden heb ik meer plekken uit mijn Apeldoornse jeugd bezocht.’’